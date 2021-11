Combrit Combrit Combrit, Finistère Mois du doc – Mad in Finland Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Mois du doc – Mad in Finland Combrit, 21 novembre 2021, Combrit. Mois du doc – Mad in Finland Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit

2021-11-21 – 2021-11-21 Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade

Combrit Finistère Combrit Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, Mad in Finland d’Elice Abonce Muhonen sera projeté, dimanche 21 novembre, à 17h, à l’espace sportif de Croas-Ver. Les sept artistes qui forment Mad in Finland ont en commun d’être femmes, circassiennes, finlandaises et d’avoir quitté la Finlande pour vivre de leur passion du cirque. Avec beaucoup d’humour, d’amour et d’énergie, elles vous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent. Une Finlande imaginaire et réinventée, où la dépression finlandaise a quelque chose de magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts. Le spectacle parle aussi du cirque, parce que c’est un choix de vie engageant de la part des artistes, celui de l’itinérance, du chapiteau, mais aussi celui du corps, de la technique et de numéros poussés au plus haut niveau. Trapèzes, antipodisme, tissu, fil, clown et musique composent ce récit généreux. Une séance proposée par Daoulagad Breizh en collaboration avec la médiathèque de Combrit. Après la projection, une rencontre avec la réalisatrice sera proposée. bibliotheque@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 90 81 http://www.combrit-saintemarine.fr/ Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, Mad in Finland d’Elice Abonce Muhonen sera projeté, dimanche 21 novembre, à 17h, à l’espace sportif de Croas-Ver. Les sept artistes qui forment Mad in Finland ont en commun d’être femmes, circassiennes, finlandaises et d’avoir quitté la Finlande pour vivre de leur passion du cirque. Avec beaucoup d’humour, d’amour et d’énergie, elles vous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent. Une Finlande imaginaire et réinventée, où la dépression finlandaise a quelque chose de magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts. Le spectacle parle aussi du cirque, parce que c’est un choix de vie engageant de la part des artistes, celui de l’itinérance, du chapiteau, mais aussi celui du corps, de la technique et de numéros poussés au plus haut niveau. Trapèzes, antipodisme, tissu, fil, clown et musique composent ce récit généreux. Une séance proposée par Daoulagad Breizh en collaboration avec la médiathèque de Combrit. Après la projection, une rencontre avec la réalisatrice sera proposée. Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Ville Combrit lieuville Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit