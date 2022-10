Mois du doc – Les charbons ardents

Mois du doc – Les charbons ardents, 15 novembre 2022, . Mois du doc – Les charbons ardents



2022-11-15 20:00:00 – 2022-11-15 22:30:00 Dans le cadre du Mois du film documentaire, projection du film « Les charbons ardents » d’Hélène Milano, en présence de la réalisatrice. Année 2019. Durée : 89 min. Pays : France. Production : Ysé productions. Que signifie devenir un homme aujourd’hui ? Ils ont entre 16 et 19 ans, grandissent en lycées professionnels et interrogent les normes et les codes de la virilité : la place sociale et le monde du travail qui les attend, les relations entre garçons, l’amour. Du social à l’intime, on est immergé dans la construction du masculin, dans la « fabrique du garçon ». Prix libre, merci de préparer un gâteau à partager ensemble après la projection. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville