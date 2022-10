Mois du doc – Le mètre et l’élève

2022-11-22 20:00:00 – 2022-11-22 21:30:00 Dans le cadre du Mois du film documentaire, projection du film « Le mètre et l’élève » de Guillaume Kozakiewiez. Année 2022. Durée : 52 min. Pays : France. Production : Vivement lundi ! Mai 2020, Bretagne. Après 8 semaines de confinement, une partie des élèves retrouvent le chemin de l’école. De nouvelles règles les attendent… Comment expliquer à de très jeunes enfants, avec des mots justes et sans créer d’angoisse, qu’il est désormais nécessaire de porter un masque, de garder ses distances et de multiplier les mesures d’hygiène pour chasser le virus du Covid-19 ? C’est ce que ce film nous démontre à hauteur d’enfants avec beaucoup d’humilité. Prix libre, merci de préparer un gâteau à partager ensemble après la projection. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

