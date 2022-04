Mois des Iris Poulaines, 1 mai 2022, Poulaines.

Mois des Iris Poulaines

2022-05-01 11:00:00 – 2022-05-31 18:00:00

Poulaines 36210 Poulaines

Le Domaine de Poulaines, labellisé Jardin Remarquable, est un jardin privé situé en Berry, au coeur d’un village.

Depuis près de 30 ans, il est l’objet de tous les soins des actuels propriétaires qui y ont créé différents jardins à thème sur 4,5 hectares entourés de 20 hectares de bois.

Il offre une collection d’iris mise en valeur dans un écrin de verdure. La floraison s’étalera de mai à juin et commencera par la collection d’iris intermédiaires le long du chemin d’eau pour finir avec les grands iris plantés dans la roseraie ou encore disséminés au milieu des vivaces.

Les jardins et l’arboretum de Poulaines proposent aussi des collections d’arbres et arbustes (Cornus, Viburnums, Lilas, Davidia…) glycines, rosiers, pivoines, vivaces et bulbeuses. Un parcours enchanteur !

jardins@poulaines.com +33 6 73 01 15 23 http://www.jardins.poulaines.com/

Domaine de Poulaines

Poulaines

