En lien avec le mois du film français organisé à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 20 mars, l’Institut français de Hué lance un concours sur quatre films projetés. Des prix seront remis pour les 5 premiers lauréats. 1. Pour chaque film, une question avec trois choix de réponse est posée aux spectateurs. 2. Les bulletins de participation sont distribués aux spectateurs à l’entrée de la salle de projection. Seuls les bulletins collectés à la sortie de la salle de projection sont recevables. 3. Chaque bulletin doit comporter le choix de réponse de façon claire et être complété avec les coordonnées du participant** (nom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique). Ne sont pas éligibles les bulletins qui donnent plus d’un choix de réponse ou ceux qui ne permettent pas d’identifier le participant. 4. Chaque participant ne peut soumettre qu’un seul bulletin de participation par film projeté. Chaque participant peut soumettre autant de bulletins que de films projetés. 5. Le dépouillement sera effectué par l’Institut français de Hué. 6. La désignation des lauréats sera basée sur le nombre de bonnes réponses données par un même participant. En cas de nombre égal de bonnes réponses, les gagnants seront désignés par un tirage au sort. 7. La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu dans le courant du mois d’avril 2022. ** Les renseignements personnels sont utilisés afin de contacter les lauréats et confirmer leur identité à l’issue du concours. L’Institut français de Hué s’engage à respecter la confidentialité de ces informations.

Tarif unique : 15.000 VND /Billets en vente à l’Institut français de Hué

