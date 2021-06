Nantes Médiathèque Nord Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Mois des fiertés / The Rocky Horror Picture Show Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mois des fiertés / The Rocky Horror Picture Show Médiathèque Nord Luce Courville, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nantes. 2021-06-19 Sur inscription

Horaire : 18:00

Gratuit : oui À partir de 15 ans Sur inscription Dans le cadre du Mois des fiertés Projection du film de Jim Sharman, 1975 – 96 mnRetrouvez Brad et Janet, un jeune couple coincé en forêt une nuit d’orage après une panne de voiture. Ils trouvent refuge dans un château avec de bizarres occupants. Un film devenu culte qui rend un hommage parodique aux films de science-fiction, d’horreur et de série B et qui depuis plus de 40 ans vit en parallèle de l’histoire du mouvement LGBTQI+ Médiathèque Nord Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Ville Nantes Age maximum À partir de 15 ans lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes