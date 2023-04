Mois des Fiertés : les fanzines queers ! Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mois des Fiertés : les fanzines queers ! Bibliothèque Parmentier, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 18h15 à 19h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

En juin, la bibliothèque Parmentier participe au mois des Fiertés LGBTQIA+ ! En partenariat avec la librairie « Les mots à la bouche », nous vous proposerons de venir découvrir le renouveau et la vitalité des fanzines queers. Le 3 juin prochain, venez rencontrer les acteurs qui nous proposent ces petits magazine indépendants. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

@lesmotalabouche

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Parmentier Paris

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mois des Fiertés : les fanzines queers ! Bibliothèque Parmentier 2023-06-03 was last modified: by Mois des Fiertés : les fanzines queers ! Bibliothèque Parmentier Bibliothèque Parmentier 3 juin 2023 Bibliothèque Parmentier Paris Paris

Paris Paris