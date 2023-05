Mois des fiertés : Lecture-mise en espace de L’Opoponax de Monique Wittig, 25 mai 2023, .

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La Mairie du 10e est accessible aux personnes à mobilité réduite par l’entrée située au 1, rue Hittorf.

Dans le cadre du Mois des fiertés 2023, la Mairie du 10e est heureuse d’accueillir une représentation de lecture-mise en espace de L’Opoponax, premier roman de la romancière et militante Monique Wittig.

Premier roman de l’écrivaine et militante féministe Monique Wittig (1935-2003), L’Opoponax, écrit en 1964, nous plonge au sein d’une communauté d’enfants puis d’adolescentes à la campagne, nous faisant vivre leur quotidien à l’école et ailleurs : découvertes, joies, peines et, plus tard, la naissance du désir… restitué dans une écriture d’une grande vitalité et inventivité. Marguerite Duras dira de L’Opoponax que « C’est un livre à la fois admirable et très important parce qu’il est régi par une règle de fer, jamais enfreinte ou presque jamais, celle de n’utiliser qu’un matériau descriptif pur, et qu’un outil, le langage objectif pur ».

Ce spectacle de lecture-mise en espace de L’Opoponax a été créé le 9 novembre 2021, en partenariat avec le théâtre de la MPAA Broussais (75014) pour l’attribution du nom « Monique Wittig » à sa salle de spectacle, et dans le cadre du festival « Le 14e des fiertés ».

Sur le spectacle

Compagnie Le cheval à basculeCréée par des amateurs fous de théâtre en 1994, la compagnie défend les écritures contemporaines et s’entoure de metteurs en scène professionnels pour mener à bien ses projets. Plus d’une quinzaine de spectacles ont été créés, parmi lesquels Live like pigs (J. Arden), Les Serviteurs (J.-L. Lagarce), et plus récemment Ode à la ligne 29 des autobus parisiens (J. Roubaud), Plus vite que la lumière (R. Lindberg) et Atacachaw, quelle joie de nous retrouver (J. Chapuis).La metteure en scèneFloriane Comméléran est metteure en scène, dramaturge et comédienne, co-fondatrice de la Cie Alphageste. Après des études de lettres, elle s’oriente vers le théâtre et travaille sous la direction de Guillaume Clayssen, Muriel Vernet, Anaïs de Courson, Yves-Noël Genod. Elle met en scène Les lectures illimitées ou l’autre état à partir de L’Homme sans qualités de Robert Musil et d’Agatha de Marguerite Duras. Elle travaille actuellement à sa prochaine mise en scène Elisabeth Vogler, une pièce à la lisière entre le théâtre, la musique et le cinéma inspirée du film Persona d’Ingmar Bergman.

Salle des fêtes de la Mairie du 10e – 72, rue du Faubourg Saint-Martin

Contact : https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris

Anna-Gaëlle Lienne