Gratuit : oui À partir de 4 ans Sur inscription Animé par les Divine and the Queens, dans le cadre du Mois des fiertés Invitation à partager avec humour, dérision et émotion, des lectures de contes abordant des thèmes queer et féministes à travers des idéaux de tolérance. Une ouverture d’esprit pour les petits…et les grands. Médiathèque Nord Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Nantes

