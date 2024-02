Mois des Droits des Femmes et de l’égalité Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, vendredi 8 mars 2024.

Mois des Droits des Femmes et de l’égalité Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes 8 mars – 11 avril

Du 8 mars au 11 avril, le Jeu de Paume et ses partenaires vous proposent des expositions, ateliers, temps de rencontres autour du droit des femmes et de l’égalité.

Découvrez toute la programmation: https://www.calameo.com/read/00715846633006be6117e?authid=umap1BST9uH7

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine