Mois des Arts Énergétiques 2022 – Fédération Française Sports pour Tous LA BUTTE CAEN – Association Sportive Omnisports Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Mois des Arts Énergétiques 2022 – Fédération Française Sports pour Tous LA BUTTE CAEN – Association Sportive Omnisports, 2 mai 2022, Caen. Mois des Arts Énergétiques 2022 – Fédération Française Sports pour Tous

du lundi 2 mai au lundi 30 mai à LA BUTTE CAEN – Association Sportive Omnisports

Pendant le mois des arts énergétiques, venez découvrir nos activités dans notre structure. Nous proposons des cours de Qi Gong, de Taïji Quan et de Do In Les horaires complets sont disponibles sur notre site internet : [[https://www.labutte-caen.fr/](https://www.labutte-caen.fr/)](https://www.labutte-caen.fr/)

Entreé libre

Venez essayer gratuitement le Qi Gong, le Taïji Quan et/ou le Do In LA BUTTE CAEN – Association Sportive Omnisports 31 Rue Louis Robillard – 14000 Caen Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T15:30:00 2022-05-02T16:30:00;2022-05-02T18:00:00 2022-05-02T19:30:00;2022-05-04T16:15:00 2022-05-04T17:15:00;2022-05-04T19:30:00 2022-05-04T20:30:00;2022-05-05T19:45:00 2022-05-05T21:15:00;2022-05-09T15:30:00 2022-05-09T16:30:00;2022-05-09T18:00:00 2022-05-09T19:30:00;2022-05-11T16:15:00 2022-05-11T17:15:00;2022-05-11T19:30:00 2022-05-11T20:30:00;2022-05-12T19:45:00 2022-05-12T21:15:00;2022-05-16T15:30:00 2022-05-16T16:30:00;2022-05-16T18:00:00 2022-05-16T19:30:00;2022-05-18T16:15:00 2022-05-18T17:15:00;2022-05-18T19:30:00 2022-05-18T20:30:00;2022-05-19T19:45:00 2022-05-19T21:15:00;2022-05-23T15:30:00 2022-05-23T16:30:00;2022-05-23T18:00:00 2022-05-23T19:30:00;2022-05-25T16:15:00 2022-05-25T17:15:00;2022-05-25T19:30:00 2022-05-25T20:30:00;2022-05-26T19:45:00 2022-05-26T21:15:00;2022-05-30T15:30:00 2022-05-30T16:30:00;2022-05-30T18:00:00 2022-05-30T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu LA BUTTE CAEN - Association Sportive Omnisports Adresse 31 Rue Louis Robillard - 14000 Caen Ville Caen lieuville LA BUTTE CAEN - Association Sportive Omnisports Caen Departement Calvados

LA BUTTE CAEN - Association Sportive Omnisports Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Mois des Arts Énergétiques 2022 – Fédération Française Sports pour Tous LA BUTTE CAEN – Association Sportive Omnisports 2022-05-02 was last modified: by Mois des Arts Énergétiques 2022 – Fédération Française Sports pour Tous LA BUTTE CAEN – Association Sportive Omnisports LA BUTTE CAEN - Association Sportive Omnisports 2 mai 2022 caen LA BUTTE CAEN - Association Sportive Omnisports Caen

Caen Calvados