Cet évènement est passé Mois découverte Aïkido Catégorie d’Évènement: ile de france Mois découverte Aïkido, 6 septembre 2023, . Du mercredi 06 septembre 2023 au jeudi 28 septembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit envoyez nous un message avant votre venue (code à l’entrée) contact@apa14.org

06 01 86 94 64 Découvrez gratuitement l’aïkido dans nos deux dojos en septembre 2023 L’APA 14 vous propose une initiation gratuite à l’Aïkido pour la rentrée 2023. Participez à un ou plusieurs cours d’essai dans nos dojos du Moulin Vert (M°Alésia) et Guilleminot (M°Pernety) du lundi au jeudi. Renseignements et inscriptions sur notre site www.apa14.org apprendre l’art de l’aïkido Contact : +33601869464 contact@apa14.org https://www.facebook.com/apa14eme https://www.facebook.com/apa14eme https://www.apa14.org/horaires/

