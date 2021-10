Mois de l’imaginaire : science-fiction queer La Maison de la Poésie, 8 octobre 2021, Paris.

À l’occasion du Mois de l’Imaginaire, Sabrina Calvo & Phoebe Hadjimarkos Clarke, deux autrices de littérature fantastiques, parleront de leur dernier livre : Melmoth furieux & Tabor

Dans le roman dystopique de Sabrina Calvo, une bande d’enfants part en croisade pour mettre le feu à Eurodisney. Quand son frère Mehdi s’est immolé le jour de l’inauguration d’Eurodisney – le 12 mars 1992 – Fi s’est juré de comprendre son geste. Elle a entendu les rumeurs sur l’ancien parc devenu véritable camp de concentration, les horreurs qu’on raconte sur les enfants emprisonnés. Elle ne rêve que de tout brûler. Mais on fait comment quand on est coincée dans un quartier assiégé par une police républicaine hors de contrôle et que reviennent se venger les spectres d’un événement sanglant ?

Dans Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clarke, Mona et Pauli ont survécu à d’étranges et immenses inondations. Elles vivent et s’aiment à Tabor, un nouveau monde bricolé et agreste. Mais de mystérieux visiteurs, sorciers ou fonctionnaires, viennent en troubler l’équilibre, jusqu’à l’ensauvagement définitif. Comment faire face?

Anticipation queer pessimiste, dystopie magique ou rêverie révolutionnaire gothique, ce récit explore la possibilité de l’amour et de l’action dans un monde en ruines.

La rencontre sera animée par Eva Sinanian (de la librairie Les Mots à la bouche).

Soirée organisée dans le cadre du Mois de l’Imaginaire

