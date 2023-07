Mois de l’imaginaire : rencontre avec Estelle Faye et les éditions Rageot Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mois de l’imaginaire : rencontre avec Estelle Faye et les éditions Rageot Bibliothèque François Villon Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 17h30 à 18h30

.Tout public. gratuit Tout public 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr Venez rencontrer Estelle Faye et Guylain Desnoues, son éditeur, dans le cadre du Mois de l’Imaginaire 2023. Mis en place dans le cadre du Mois de l’Imaginaire d’octobre

2023, cette rencontre aura lieu le 7 octobre prochain avec

l’autrice Estelle Faye en partenariat avec les éditions Rageot. Venez entendre échanger autour des littératures de l’imaginaire Estelle Faye et Guylain Desnoues, son éditeur. Ils nous parleront de l’écriture et de l’édition de ce vaste genre. Pas besoin de s’y connaître, la rencontre est ouverte à tous·te·s ! Photographie ©FabienLegeron Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR

