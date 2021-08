Paris Bibliothèque Rainer Maria Rilke île de France, Paris Mois de l’imaginaire : conférence sur Dune Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mois de l’imaginaire : conférence sur Dune Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Dune, le chef-d’œuvre de Frank Herbert. Lloyd Chéry, journaliste et directeur du Mooc sur Dune et David Meulemans, éditeur et contributeur de la parution viennent nous faire partager leur passion pour le chef-d’œuvre de Frank Herbert, au cours d’une soirée aussi enthousiasmante qu’érudite. Animations -> Conférence / Débat Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

4, 6 : Raspail (606m) 6 : Saint-Jacques (709m) 38 ; 91 ; 83 B station Port-Royal

Contact :Bibliothèque Rainer Maria Rilke 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

Date complète :

2021-10-08T19:00:00+02:00_2021-10-08T21:00:00+02:00

L’atalante et Leha

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris lieuville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris