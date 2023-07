Mois de l’imaginaire : Concert littéraire de Morgan of Glencoe Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 07 octobre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

La saga à succès de Morgan of Glencoe a enfin son concert officiel !

Venez découvrir « La dernière geste » présentée en musique par son autrice. Depuis des siècles, les humains traitent les

fées, dont ils redoutent les pouvoirs, comme des animaux dangereux.

Lorsque la princesse Yuri reçoit une lettre de son père lui

enjoignant de quitter le Japon pour le rejoindre. À son arrivée, elle découvre

avec stupeur qu’elle a été promise à l’héritier du trône de France ! Dès lors,

sa vie semble toute tracée… jusqu’à ce qu’on lui propose un choix : rester et

devenir ce que la société attend d’elle ou partir avec cette seule promesse : «

on vous trouvera, et on vous aidera. » De l’hymne des Rats à celui de Keltia, du thème de Yuri à la berceuse de

Taliesìn, découvrez La dernière geste

lors d’une lors d’une présentation littéraire et musicale par son autrice. Un concert exceptionnel réunissant compositions inédites, airs baroques,

musiques traditionnelles, pour vous immerger dans l’ambiance vibrante de La dernière Geste. Retrouvez également Morgan pour un concert pour les enfants le 7/10/23 à 10h30, à la bibliothèque Sorbier. Plusieurs bibliothèques de Paris participent au Mois de l’imaginaire, découvrez le programme ici ! Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact : +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux

Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin
75003 Paris
Contact : +33144785520
bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

