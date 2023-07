Mois de l’imaginaire : atelier d’écriture avec l’autrice Estelle Faye Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mois de l’imaginaire : atelier d’écriture avec l’autrice Estelle Faye Bibliothèque François Villon Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit Ados et Adultes 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr Venez façonner une idée d’histoire avec Estelle Faye ! À partir de photographies autour du thème de ‘‘l’étrange’’, l’autrice vous expliquera comment façonner une histoire, même si vous manquez d’idées. Vous pouvez venir avec votre propre idée d’histoire ou vous inspirer des photos proposées ! Estelle vous partagera son expérience d’autrice, pour désacraliser l’écriture et sa création. Qu’on soit familier ou non de l’imaginaire, Estelle vous invite à venir vous amuser à écrire ! Mis en place dans le cadre du Mois de l’Imaginaire d’octobre

2023, cet atelier d’écriture aura lieu le 7 octobre prochain avec

l’autrice Estelle Faye en partenariat avec les éditions Rageot. L’atelier sera suivi d’un temps d’échange avec l’autrice. Photographie ©FabienLegeron Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR

