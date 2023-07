Mois de l’imaginaire à Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mois de l’imaginaire à Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 6 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 13 octobre 2023

de 17h00 à 19h00

Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Spécialisée dans les littératures de l’Imaginaire, la bibliothèque Rainer Maria Rilke vous donne rendez-vous tout le mois d’octobre pour le Mois de l’Imaginaire ! Vendredi 6 octobre à 19h : rencontre avec Anne Besson et William Blanc Vendredi 13 octobre à 18h : café-ciné autour de la figure du cinéaste Peter Jackson Samedi 21 octobre à 15h : concert et atelier écriture de chanson avec l’artiste Golaine Golaine Octobre – janvier : concours de nouvelles autour du corps dans les littératures SF, Fantasy ou Fantastique Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

©Mois imaginaire Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/