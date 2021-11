MOIS DE L’ESS : Café citoyen sur le Sol Violette Le Grenier, 26 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

Le Grenier, le vendredi 26 novembre à 19:30

Café citoyen avec le Sol Violette ——————————— ### au Grenier, le vendredi 26 à 19h30 Le réseau Sol-violette à Toulouse est constitué de près de 200 prestataires : entreprises (Scoop, SARL, SCIC, EURL), associations, professions libérales… **Tous ont en commun la volonté d’échanger des biens et des services dans le respect des humains et de la nature.** On vous expliquera son fonctionnement, tant côté prestataire qu’utilisateur ; on vous rappellera l’impact social des Monnaies Locales en France.. Pour que le réseau des prestataires puisse s’étendre **ici à Castanet Tolosan**, il faudrait un certain nombres de structures partantes pour l’utiliser et des citoyens convaincu de l’intérêt.. Elle gagne du terrain puisque quelques structures l’emploient déjà à Ramonville et bientôt à Pechbusque… L’événement s’adresse tant aux professionnels qu’aux citoyens. _Le Café associatif du Grenier sera ouvert pour échanger autour d’un verre au sortir de la rencontre…_ **Nota :** Le Grenier sera présent sur les marchés de plein vent aux côté du Sol Violette en amont de cette date et le jour même : les 16, 20, 23 et 26/ novembre **contact :** ressources@legrenier.cafe 07 77 04 96 29

entrée libre

Présentation de la monnaie locale toulousaine

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



2021-11-26T19:30:00 2021-11-26T21:00:00