MOIS DE L’ESS : Café Bricol’ de la Rafistolerie Le Grenier, 19 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

MOIS DE L’ESS : Café Bricol’ de la Rafistolerie

Le Grenier, le vendredi 19 novembre à 18:00

Le collectif de la Rafistolerie vous attend **vendredi 19 novembre de 18h à 21h au Grenier**, éco-Tiers-lieu situé au 16 bis avenue de Toulouse à Castanet-Tolosan. _**Un Café Bricol’, qu’est-ce que c’est ?**_ L’idée est de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée en se réunissant pour apprendre/transmettre collectivement des savoir-faire de base en bricolage, tout en passant un moment de convivialité avec des personnes de tout âge et de tous horizons, partageant des valeurs communes. Chaque participant peut amener des objets à réparer, quelques outils et autre matériel de couture pour essayer de revaloriser ensemble ce qui peut l’être… Il convient de noter qu’il n’y a pas vraiment d’expert : on ne peut jamais être sûr de repartir avec un objet en bon état de marche! L’objectif principal est de partager un moment d’apprentissage collectif dans la joie et la bienveillance! Vous trouverez aussi : * **une friperie solidaire** sous forme d’espace de gratuité * **un espace de jeux** pour les petits et grands enfants * **une buvette** avec de quoi boire et grignoter, dans le respect des normes sanitaires Enfin, si bricoler est un de vos passe-temps, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main sur l’événement ! Plus d’infos : [https://www.facebook.com/events/382725696838909/](https://www.facebook.com/events/382725696838909/)

Entrée libre et gratuite pour tou.te.s

Votre chaise ne tient plus que sur 3 pieds, votre sèche-cheveux ne souffle plus d’air chaud, vous ne mangez plus de gaufres depuis que votre appareil les brûle,… essayons de les réparer ensemble !

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T21:00:00