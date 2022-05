MOIS DE L’ENGAGEMENT AUX ARCHIVES, 3 mai 2022, .

MOIS DE L’ENGAGEMENT AUX ARCHIVES

2022-05-03 – 2022-05-28

Atelier / stage

Du mardi 03 mai 2022 au samedi 28 mai 2022

Pour célébrer le Mois de l’engagement, tous les mardis après-midi de 14h00 à 16h30, les archives municipales vous convient à participer à des ateliers pour découvrir leurs différentes formes d’engagement.

Au programme 4 ateliers découvertes à ne pas manquer !

L’envers du décor et la face cachée des archives ! Une volonté d’ouvrir à nouveau nos portes !

Mardi 3 mai

Venez découvrir les coulisses du service des archives municipales d’Alençon, le parcours atypique d’une archive depuis la collecte jusqu’à la valorisation en passant par le classement et la communication. Les locaux ordinairement accessibles au public, salle de lecture ne représentent qu’une partie des bâtiments, mais ne permettent pas d’appréhender toutes les opérations dont les documents font l’objet, avant d’être utilisés par le public, ni la quantité qu’ils représentent. Or les archives municipales d’Alençon conservent environ 3 km linéaires de documents, du XIVe au XXIe siècle, de toute nature et sur de nombreux types de supports différents (parchemins, papier, négatifs photographiques sur plaques de verre ou support souple, films, disques, cassettes cédéroms…).

L’intergénérationnel, une nouvelle manière d’écrire l’histoire, un engagement collectif et la création de lien social

Mardi 10 mai

Parce que la grande histoire est constituée de millions de petites histoires individuelles ; les souvenirs s’inscrivent au profit des générations actuelles, mais aussi de celles à venir. Retour sur les 4 ateliers intergénérationnels proposés par le service des archives. Présentation des supports et documents d’archives, retour d’expérience pour relier la petite histoire de famille à la grande histoire, pour enrichir le présent, pour partager et échanger entre générations.

Archives et valeurs citoyennes, affirmer sa liberté !

Mardi 17 mai

Présentation des documents concernant l’état civil, les élections, les impôts et la propriété, la sécurité publique, la liberté d’opinion.

Retour sur la politique de numérisation et la mise en ligne des documents pour une accessibilité plus conséquente.

Découverte du parcours citoyen aux archives

Mémoire partagée

Mardi 24 mai

Diffuser un nouveau patrimoine où chacun peut adhérer, participer et contribuer : un engagement communautaire, une ouverture sur la sphère publique du partageable et du discutable.

Présentation de la dernière collecte de témoignages et documents sur l’histoire de l’aéronautique alençonnaise (2021).

Ateliers sur inscription au 02 33 32 89 15, avec la participation de Maryvonne Thoréton.

Concert-lecture intitulé « Artistes alençonnais qu’êtes-vous devenus ? » et rétrospective sur les dernières acquisitions

Samedi 28 mai, 20h30

Pour terminer l’événement, les archives municipales d’Alençon vous convient le samedi 28 mai à 20h30 à un concert-lecture intitulé « Artistes alençonnais qu’êtes-vous devenus ? » et à une petite rétrospective sur nos dernières acquisitions

Concert-lecture destiné à valoriser des documents acquis par la Ville d’Alençon et la Communauté Urbaine d’Alençon pour le service des archives municipales, et tout particulièrement la correspondance d’artistes locaux à propos de leur travail de création.

L’Arsenal d’apparitions propose une lecture d’extraits de lettres du XIXe siècle et du début du XXe siècle, conservées par les archives, lecture qui sera ponctuée d’airs, de mélodies et de chansons de cette même période, soit issues de partitions détenues par les archives, soit tirées d’œuvres contemporaines, célèbres et moins connues.

L’objectif est, grâce à tous ces documents, de rendre visible, de faire revivre et entendre des artistes dont les Alençonnaises et Alençonnais d’aujourd’hui n’ont sans doute pas gardé la mémoire. On en profitera pour s’interroger sur la place des artistes dans la société, celle d’hier comme celle d’aujourd’hui.

Un engagement de la Ville et de la Communauté urbaine d’Alençon pour enrichir son patrimoine local.

N’hésitez plus, engagez-vous avec nous et participez à nos ateliers !

+33 2 33 32 89 15

