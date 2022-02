Mois de l’Empowerment : rencontres, échanges, réfléxion et enrichissement Le Relais Pantin, 3 mars 2022, Pantin.

Date et horaire exacts : Du jeudi 03 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 :

gratuit

Find Yourself lance sa seconde édition du Mois de l’Empowerment pour célébrer les femmes et minorités, mettre la sororité à l’honneur et donner la parole à des personnes engagées et inspirantes sur des sujets tels que la sexualité féminine, la place des places des femmes dans l’enjeu écologique, les inégalités salariales ou encore la santé mentale. Nous vous invitons à participer à la discussion et à rencontrer des personnes engagées qui font le monde d’aujourd’hui et de demain !

Pour en savoir sur nos différents événements et vous inscrire : https://www.helloasso.com/associations/find-yourself/evenements/soiree-de-lancement-du-mois-de-l-empowerment

Le Relais Pantin 61 Rue Victor Hugo Pantin 93500

Find Yourself