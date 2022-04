Mois de l’Ecotourisme – Randonnée de printemps Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Yzeures-sur-Creuse

Mois de l’Ecotourisme – Randonnée de printemps Yzeures-sur-Creuse, 24 avril 2022, Yzeures-sur-Creuse. Mois de l’Ecotourisme – Randonnée de printemps Yzeures-sur-Creuse

2022-04-24 – 2022-04-24

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire 3.5 EUR 3.5 3.5 Randonnée pédestre en lien avec Le Mois de l’Ecotourisme et les Stations Vertes.

Parcours de 9 et 13 km. Inscription à 8h30. Café au départ puis ravitaillement à mi-parcours. Départ de la salle Minerve. Randonnée pédestre en lien avec Le Mois de l’Ecotourisme et les Stations Vertes.

Parcours de 9 et 13 km. Inscription à 8h30. Café au départ puis ravitaillement à mi-parcours. thierry.drault@wanadoo.fr +33 6 30 57 51 44 Randonnée pédestre en lien avec Le Mois de l’Ecotourisme et les Stations Vertes.

Parcours de 9 et 13 km. Inscription à 8h30. Café au départ puis ravitaillement à mi-parcours. Départ de la salle Minerve. Yzeures-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Yzeures-sur-Creuse Autres Lieu Yzeures-sur-Creuse Adresse Ville Yzeures-sur-Creuse lieuville Yzeures-sur-Creuse Departement Indre-et-Loire

Mois de l’Ecotourisme – Randonnée de printemps Yzeures-sur-Creuse 2022-04-24 was last modified: by Mois de l’Ecotourisme – Randonnée de printemps Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse 24 avril 2022 Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire