Mois de l’Ecotourisme – Rando cyclo Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Yzeures-sur-Creuse

Mois de l’Ecotourisme – Rando cyclo Yzeures-sur-Creuse, 15 mai 2022, Yzeures-sur-Creuse. Mois de l’Ecotourisme – Rando cyclo Yzeures-sur-Creuse

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire Le Cyclo club Yzeurois 37 organise, avec la municipalité, une randonnée cyclo de 80 km.

Au retour vers 12h30 vous pourrez partager un buffet dégustation de produits locaux. Rendez-vous Place Mado Robin. Le Cyclo club Yzeurois 37 organise, avec la municipalité, une randonnée cyclo de 80 km.

Au retour vers 12h30 vous pourrez partager un buffet dégustation de produits locaux. mairie@yzeuressurcreuse.fr +33 2 47 94 55 01 Le Cyclo club Yzeurois 37 organise, avec la municipalité, une randonnée cyclo de 80 km.

Au retour vers 12h30 vous pourrez partager un buffet dégustation de produits locaux. Rendez-vous Place Mado Robin. David Darrault

Yzeures-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Yzeures-sur-Creuse Autres Lieu Yzeures-sur-Creuse Adresse Ville Yzeures-sur-Creuse lieuville Yzeures-sur-Creuse Departement Indre-et-Loire

Mois de l’Ecotourisme – Rando cyclo Yzeures-sur-Creuse 2022-05-15 was last modified: by Mois de l’Ecotourisme – Rando cyclo Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse 15 mai 2022 Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire