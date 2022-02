Mois de la reliure #4: Visite guidée « Des fers et de la peau » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Mois de la reliure #4: Visite guidée « Des fers et de la peau » Pau, 19 mars 2022, Pau. Mois de la reliure #4: Visite guidée « Des fers et de la peau » av Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

2022-03-19 – 2022-03-19 av Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Visite guidée « Des fers et de la peau »

*RDV à l’Usine des Tramways

Venez découvrir la richesse et la diversité des reliures anciennes conservées par la Bibliothèque Patrimoniale : reliures aux armes de grands personnages ou réalisées à la demande de riches bibliophiles, reliure romantique, à la fanfare, à semis, janséniste ou encore à la dentelle et tant d’autres.

Gratuit/Sur inscription. av Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

