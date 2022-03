Mois de la reliure #4: Rencontre avec Christian Olive, restaurateur d’oeuvres Pau, 5 mars 2022, Pau.

Mois de la reliure #4: Rencontre avec Christian Olive, restaurateur d’oeuvres av Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

2022-03-05 – 2022-03-05 av Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Christian Olive, restaurateur d'œuvres sur papier

*RDV à l’Usine des Tramways

Quels sont les différents types de papiers du patrimoine écrit ? Pourquoi, quand et comment intervenir ? Comment conserver les papiers anciens ? Comment devenir restaurateur d’œuvres sur papier ? Christian Olive présente

son métier et répond à vos questions.

Formé à l’Istituto per l’Arte e il Restauro (Palazzo Spinelli de Florence après une maîtrise et un DEA d’histoire médiévale, Christian Olive s’est spécialisé dans la restauration d’œuvres sur papier (gravures, affiches, pastels, lithographies et

divers documents graphiques). Son atelier est installé à Bernadets près de Pau.

av Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

