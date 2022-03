Mois de la reliure #4: Atelier créatif: fabriquer une boite de conservation Pau, 26 mars 2022, Pau.

Mois de la reliure #4: Atelier créatif: fabriquer une boite de conservation av Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

2022-03-26 – 2022-03-26 av Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Atelier créatif – Fabriquer une boite de conservation

*RDV à l’Usine des Tramways

Vous êtes particulièrement attaché à un livre de votre bibliothèque et vous souhaitez le protéger ? Vous possédez un livre abîmé ? Vous voulez offrir un livre joliment emboîté ?

Cet atelier est fait pour vous : venez avec votre livre préféré et fabriquez une boîte de conservation sur mesure, adapté à la taille de votre livre. Et si cela vous dit, décorez-la avec du beau papier issu des fonds de la bibliothèque numérique Gallica.

av Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

