Mois de la Photo : Photo Club de Planguenoual Erquy, 23 décembre 2022, Erquy .

Mois de la Photo : Photo Club de Planguenoual

1 Rue Guérinet Bibliothèque municipale Le Blé en herbe Erquy Côtes-d’Armor Bibliothèque municipale Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet

2022-12-23 – 2022-12-24

Bibliothèque municipale Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet

Erquy

Côtes-d’Armor

Un nouveau défi pour le club photo, se concentrer sur «lumières et mouvements». La possibilité de privilégier l’un ou l’autre des thèmes ou d’associer les deux, offre une grande liberté d’expressions. Du noir et blanc aux couleurs les plus vives voire saturées, du mouvement maîtrisé ou suggéré à l’immobilité, les différentes techniques de prise de vue ont été étudiées et exercées pour permettre de belles surprises et des œuvres diverses et variées.

Ouvert le vendredi 23 décembre de 15h à 19h. Le samedi 24 décembre de 10h à 13h et de 14h à 17h. Relâche dimanche 25 décembre.

Accès libre et gratuit.

+33 2 96 72 14 24 https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/

Bibliothèque municipale Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy

dernière mise à jour : 2022-12-13 par