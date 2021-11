Mois de la photo Galerie municipale Bernard Nonnet, 4 décembre 2021, Erquy.

Mois de la photo

du samedi 4 décembre au vendredi 31 décembre à Galerie municipale Bernard Nonnet

Le Photo Club d’Erquy est heureux de vous convier à ce rendez-vous annuel des amateurs de photographie. Après une première édition en 2019 et une édition 2020 annulée, tous les membres de cette jeune association vous souhaitent de prendre du plaisir à parcourir et à découvrir les expositions qu’ils ont préparé … pour le plaisir des yeux. ### L’invité d’honneur Photographe professionnel depuis 1983, Pascal Bourguignon a été lauréat du Wildlife Photographer of the year en 1994 et 1999. Il est auteur de plusieurs livres et gère la société Déclic Editions, spécialisée dans les tirages photo grand format d’exposition et les tirages d’art. Il est l’un des créateurs du Festival International de la photo animalière et de nature de Montier en Der. Utilisant les appareil Fuji X, la société Fujifilm France, qui apprécie et encourage son travail, l’a désigné Ambassadeur de la marque. DU SAMEDI 4 AU MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 —————————————- Expositions Galerie municipale Bernard Nonnet. ### Pow-Wow A Phoenix (Arizona), Sophie Pouillon a suivi ces cérémonies rituelles des indiens de l’Ouest américain dont elle rapporte les propos. ### Vietnam, hymne à la vie Image Sans Frontière présente les photos des photographes vietnamiens, membres de l’association, qui témoignent de leur patrimoine précieux, fragile et de toute beauté. Pays de l’eau, de la terre et des rizières, ici, passé et présent vivent en harmonie comme nulle part ailleurs. ### Erquy sous la neige Rare, la neige a recouvert Erquy en février 2021. Une occasion unique pour le Photo club d’immortaliser ces moments. ### Masque, masqué, démasqué, mascarade L’épidémie de Covid 19 a marqué les années 2020 et 2021. Caroline, Sylvie et Bernard ont saisi des instants fugaces, des portraits, pour illustrer souvent avec humour, cette période difficile. ### Minéral Les formations géologiques souvent tourmentées de notre région ont retenu le regard d’Odile Besnier. Cette évocation poétique par l’image montre le résultat du mystérieux façonnage de la terre au cours de millions d’années. DU SAMEDI 18 AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 —————————————– Expositions Galerie municipale Bernard Nonnet. ### Abstractions aériennes Depuis quelques années, Pascal Bourguignon pilote un paramoteur qui lui permet une totale liberté pour les prises de vues aériennes, en France comme à l’étranger. Amoureux de la Bretagne, il aime y faire des images aériennes, principalement en Côtes d’Armor. ### Le flou c’est fou Las de la morosité ambiante certains photographes du club simulant la folie se sont lancés dans la conquête du flou … artistique ! Résultat : un flot d’images délirantes. ### Confinement dans le jardin D’autres, reclus dans leur jardin, ont concentré leur attention sur leur environnement proche à 10 cm de leur appareil photo. Photomacrographie par Geoffroy d’Aillières, Marie-Laure Cayatte, Jacques Perron, Jean-Pierre Dumont. ### Vagues Les vagues : elles prennent naissance dans les profondeurs des océans, avec les tempêtes lointaines, à la rencontre du rivage, au passage des grands navires, avec la marée qui recouvre l’estran immobile, puis elles disparaissent et elles renaissent. Par Henri-Pascal Molard et Stéphane Laure. ### L’Îlot Saint-Michel Dom Tam aime se trouver au petit-matin face à l’Îlot Saint-Michel, se laisser surprendre par une lumière toujours différente, jouer avec la marée, visiter les cailloux qu’il connaît si bien, profiter à fond de cette heure si merveilleuse qui précède le lever du soleil et goûter l’indicible bonheur d’avoir une journée de plus à vivre.

accès libre et gratuit

expositions organisées par le Photo Club d’Erquy

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



