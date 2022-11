Mois de la Photo – Deuxième partie Erquy, 22 décembre 2022, Erquy.

Mois de la Photo – Deuxième partie

2022-12-22 – 2022-12-31

Avec en invité d’honneur : Madhur DHINGRA, grand photographe de New Dehli (Inde), de réputation internationale. Il fera le voyage spécialement à Erquy pour exposer ses œuvres en noir et blanc présentant sa démarche vers la spiritualité.

**Madhur DHINGRA

Madhur Dhingra est un photographe indien impressionniste, passionné par la photographie d’événements aléatoires et de visages inconnus dans les rues. Il continue à expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux styles pour rendre ses images uniques. Il photographie en studio et dans la rue, manipulant artistiquement à la fois la lumière de studio et la lumière ambiante. Madhur croit fermement que la photographie est une affaire d’apprentissage et d’expérimentation tout au long de la vie. En tant que photographe, il fait preuve d’une envie inhérente d’évoluer continuellement à la fois dans le style et la technique. « Il est pertinent de dire que mes images reflètent dans une large mesure le vide et le vide que je porte avec moi depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui ».

Vernissage mercredi 21 décembre à 18h00.

**Image Sans Frontière

La terre qui nourrit les hommes et Hymne à la terre.

Image Sans Frontière est une association internationale de photographes qui rassemble au-delà des frontières les amoureux de l’image. Elle privilégie le partage des sensibilités par un magazine bi-annuel, des labels, des distinctions, des expositions.

**Photo Club d’Erquy

Le Photo club d’Erquy a souhaité s’exprimer sur plusieurs thèmes cette année : ombre et lumière, graphisme et matière, liquide. Ces vastes domaines classiques de la photographie ont donc été encore une fois revus, mais avec un œil réginéen !

**Photo Club de Planguenoual

Un nouveau défi pour le club photo, se concentrer sur «lumières et mouvements». La possibilité de privilégier l’un ou l’autre des thèmes ou d’associer les deux, offre une grande liberté d’expressions. Du noir et blanc aux couleurs les plus vives voire saturées, du mouvement maîtrisé ou suggéré à l’immobilité, les différentes techniques de prise de vue ont été étudiées et exercées pour permettre de belles surprises et des œuvres diverses et variées.

Vernissage mercredi 21 décembre à 18h00 (relâche dimanche 25).

**Par les champs et par les grèves

Extraits du voyage en Bretagne de Gustave Flaubert et de Maxime du Camp en 1847.

Sacs au dos et souliers ferrés, ils ont parcouru tous deux 160 lieues dans des conditions parfois difficiles. Gustave se déclare très satisfait de son expédition, impressionné par la mer, « le grand air, les champs, la liberté, j’entends la vraie liberté, celle qui consiste à dire ce qu’on veut, à penser tout haut à deux, et à marcher à l’aventure en laissant derrière vous le temps passer sans plus s’en soucier que de la fumée de votre pipe qui s’envole ».

Le Photo Club d’Erquy a tenté de représenter les tableaux que les deux écrivains ont pu contempler durant ces mois de vagabondage en Bretagne : des chaos du centre Bretagne jusqu’aux dames qui pataugent dans les vagues ; un kaléidoscope représentatif de notre belle région.

**Conférence

En partenariat avec l’UTL de la Côte de Penthièvre, conférence des photographes invités : Fabien LABRIET et Madhur DHINGRA avec vidéo projection des œuvres exposées à la galerie et leur démarche photos.

Interprètes : Richard FEIN, Nicol LONGDEN et Brigitte MARCHAND.

Jeudi 22 décembre, 20h30, tout public.

Accès libre et gratuit.

+33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mois-de-la-photo/

