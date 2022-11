Mois de la photo – Conférence Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Erquy En partenariat avec l’UTL de la Côte de Penthièvre, conférence des photographes invités : Fabien Labriet et Madhur Dhingra avec vidéo projection des oeuvres exposées à la galerie et leur démarche photos.

Interprètes : Richard Fein, Nicol Longden et Brigitte Marchand. Accès libre et gratuit. Mois de la photo Square de l’Hôtel de Ville L’Ancre des Mots Erquy

