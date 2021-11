Hauteroche Hauteroche 39210, Hauteroche Mois de la petite enfance – Musicothérapie Hauteroche Hauteroche Catégories d’évènement: 39210

Hauteroche 39210 Hauteroche EUR Pour le mois de la petite enfance et de la parentalité, venez participer à cet atelier de musicothérapie. Cet atelier est réservé aux enfants de 0 à 6 ans. Inscription obligatoire. petiteenfance@bressehauteseille.fr +33 3 84 44 46 80 Pour le mois de la petite enfance et de la parentalité, venez participer à cet atelier de musicothérapie. Cet atelier est réservé aux enfants de 0 à 6 ans. Inscription obligatoire. Hauteroche

