Mois de la Nature : Visite du parc de la maison forestière Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Mois de la Nature : Visite du parc de la maison forestière Lège-Cap-Ferret, 28 avril 2022, Lège-Cap-Ferret. Mois de la Nature : Visite du parc de la maison forestière Grand Piquey Avenue de la Pointe aux Chevaux Lège-Cap-Ferret

2022-04-28 – 2022-04-28 Grand Piquey Avenue de la Pointe aux Chevaux

Lège-Cap-Ferret Gironde Construite en 1842, la maison forestière du Grand Piquey est la plus ancienne maison de la partie sud de la presqu’île du Cap ferret. Point de départ des premiers boisements, son parc renferme des arbres âgés de plus de 160 ans. Venez découvrir ce patrimoine témoignant de l’histoire du boisement des dunes littorales avec l’agent de l’ONF qui occupe ce site emblématique. Construite en 1842, la maison forestière du Grand Piquey est la plus ancienne maison de la partie sud de la presqu’île du Cap ferret. Point de départ des premiers boisements, son parc renferme des arbres âgés de plus de 160 ans. Venez découvrir ce patrimoine témoignant de l’histoire du boisement des dunes littorales avec l’agent de l’ONF qui occupe ce site emblématique. Construite en 1842, la maison forestière du Grand Piquey est la plus ancienne maison de la partie sud de la presqu’île du Cap ferret. Point de départ des premiers boisements, son parc renferme des arbres âgés de plus de 160 ans. Venez découvrir ce patrimoine témoignant de l’histoire du boisement des dunes littorales avec l’agent de l’ONF qui occupe ce site emblématique. Grand Piquey Avenue de la Pointe aux Chevaux Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Grand Piquey Avenue de la Pointe aux Chevaux Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Grand Piquey Avenue de la Pointe aux Chevaux Lège-Cap-Ferret Departement Gironde

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret/

Mois de la Nature : Visite du parc de la maison forestière Lège-Cap-Ferret 2022-04-28 was last modified: by Mois de la Nature : Visite du parc de la maison forestière Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 28 avril 2022 Gironde Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret Gironde