Mois de la Nature : Visite du marais des Agaçats Lège-Cap-Ferret, 20 avril 2022, Lège-Cap-Ferret.

Mois de la Nature : Visite du marais des Agaçats Lège-Cap-Ferret

2022-04-20 – 2022-04-20

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

Autrefois anse reculée du Bassin d’Arcachon, la lette des Agaçats était un espace soumis aux fluctuations des marées. Aujourd’hui marais exondé et hostile, son faciès sauvage et sa richesse écologique vous seront dévoilés par Charlotte et Estelle, à travers des fenêtres végétales et par des petits cheminements partagés avec la faune locale.

+33 5 56 60 81 78

Lège-Cap-Ferret

