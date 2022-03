Mois de la Nature : Visite des Prés Salés Lège-Cap-Ferret, 15 avril 2022, Lège-Cap-Ferret.

Mois de la Nature : Visite des Prés Salés Rond point CD 106 Cabane du Résinier Lège-Cap-Ferret

2022-04-15 – 2022-04-15 Rond point CD 106 Cabane du Résinier

Lège-Cap-Ferret Gironde

Réserve Naturelle Nationale, la réserve naturelle des Prés Salés est un espace emblématique du Bassin d’Arcachon dans le cœur de tous les habitants de la commune. Sa richesse exceptionnelle en terme d’écologie, se cache derrière une « marée » de joncs maritimes, dans les esteys, la vase…

Le plus grand pré salé d’Aquitaine est à (re)découvrir et à comprendre dans son écosystème très particulier. Flore et faune sont exceptionnelles et la présence d’espèces protégées témoigne de la fonction refuge du site. Des observations opportunistes de la faune sauvage seront faites durant la visite.

Venez découvrir cette réservee à travers un langage singulier, à travers des signes discrets… Venez comprendre ce langage, venez chercher et trouver les signes, entrez en dialogue avec ce territoire vivant.

