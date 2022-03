Mois de la Nature, expo : En intimité avec le gravelot Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Mois de la Nature, expo : En intimité avec le gravelot Lège-Cap-Ferret, 27 avril 2022, Lège-Cap-Ferret. Mois de la Nature, expo : En intimité avec le gravelot Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

2022-04-27 – 2022-05-03 Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles

Découvrez avec le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon la vie secrète du Gravelot à collier interrompu, petit oiseau qui se reproduit sur nos plages océanes. En immersion avec les gravelots, cette exposition photographique retrace les principaux moments de la nidification, de l'œuf au poussin, en passant par les différents comportements adoptés par les parents pour assurer l'élevage des jeunes

