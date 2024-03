Mois de la Nature en Ville La Fabrique Rêves de ville Le Mans, jeudi 4 avril 2024.

Découvrez le Mois de la Nature en Ville au Mans ! Du 4 avril au 4 mai, vivez une aventure unique avec Le Mans Métropole et la Ville du Mans. Profitez gratuitement de conférences enrichissantes, de balades commentées, d’expositions captivantes, et d’ateliers interactifs pour tous. Explorez les secrets des arbres et les pratiques durables au cœur de l’urbanisme grâce à deux expositions phares Connaître pour mieux comprendre et Parcs et Jardins en Gestion Écologique . Rencontrez des experts de la nature urbaine à La Fabrique Rêves de ville et engagez-vous pour un avenir plus vert. Ne ratez pas cet événement ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 20:00:00

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole-France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

