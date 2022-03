Mois de la Nature : Découverte du littoral aet opération écologique Lège-Cap-Ferret, 13 avril 2022, Lège-Cap-Ferret.

Mois de la Nature : Découverte du littoral aet opération écologique Maison de la Glisse Grand Crohot Lège-Cap-Ferret

2022-04-13 – 2022-04-13 Maison de la Glisse Grand Crohot

Lège-Cap-Ferret Gironde

L’Association Surf Insertion vous fera découvrir l’histoire du littoral atlantique avec ses plages et ses forêts qui longent la côte. Elle vous exposera l’importance de préserver ce site exceptionnel et vous découvrirez à l’appui des déchets que l’on rencontre principalement sur nos plages et de leurs durée de vie, l’importance du tri, du recyclage et de la réduction du gaspillage en tout genre.

