Mois de la Nature : A la rencontre du ciel étoilé Lège-Cap-Ferret, 23 avril 2022, Lège-Cap-Ferret. Mois de la Nature : A la rencontre du ciel étoilé Route d’Ignac Lac de Bénédicte Lège-Cap-Ferret

2022-04-23 21:30:00 – 2022-04-23 Route d’Ignac Lac de Bénédicte

À l'occasion d'un atelier riche d'explications physiques et techniques, venez découvrir les planètes, les étoiles et autres objets célestes.

