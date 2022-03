Mois de la Nature : A la rencontre des grands mamifères Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Mois de la Nature : A la rencontre des grands mamifères Lège-Cap-Ferret, 22 avril 2022, Lège-Cap-Ferret. Mois de la Nature : A la rencontre des grands mamifères Maison de la Chasse Avenue de la Gare Lège-Cap-Ferret

2022-04-22 – 2022-04-22 Maison de la Chasse Avenue de la Gare

Lège-Cap-Ferret Gironde Au crépuscule, le Domaine de la Sauzouze devient le théâtre d’un émouvant jeu d’ombres quand les chevreuils, les biches, les sangliers….sortent des bois. Venez admirer ce spectacle… Au crépuscule, le Domaine de la Sauzouze devient le théâtre d’un émouvant jeu d’ombres quand les chevreuils, les biches, les sangliers….sortent des bois. Venez admirer ce spectacle… Au crépuscule, le Domaine de la Sauzouze devient le théâtre d’un émouvant jeu d’ombres quand les chevreuils, les biches, les sangliers….sortent des bois. Venez admirer ce spectacle… Maison de la Chasse Avenue de la Gare Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Maison de la Chasse Avenue de la Gare Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Maison de la Chasse Avenue de la Gare Lège-Cap-Ferret Departement Gironde

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret/

Mois de la Nature : A la rencontre des grands mamifères Lège-Cap-Ferret 2022-04-22 was last modified: by Mois de la Nature : A la rencontre des grands mamifères Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 22 avril 2022 Gironde Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret Gironde