Mois de la musique – Apéromix – Melted Sound DJs Pontarlier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pontarlier.

Mois de la musique – Apéromix – Melted Sound DJs 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03 01:00:00 Route du Larmont Restaurant Les Papillons

Pontarlier Doubs

Dès 18h

Organisé par le restaurant Les Papillons – L’Auberge du Larmont.

En compagnie de nos DJs : FRD BLK et MULA, profitez de la terrasse autour d’un ou plusieurs verres, dégustez des tapas, des charcuteries locales, et si la soirée se prolonge, découvrez notre carte de l’Auberge du Larmont. Pour plus de sécurité, laissez le volant à notre chauffeur de bus (réservable en ligne) !

contact@restaurant-lespapillons.fr +33 3 81 38 37 69 http://www.restaurant-lespapillons.fr/

