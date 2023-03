Mois de la langue Bretonne – Rencontre et échange avec Hervé Lossec espace Steredenn Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Mois de la langue Bretonne – Rencontre et échange avec Hervé Lossec
19 mars 2023
espace Steredenn
Plouédern
Finistère

Finistère Hervé Lossec nous fait partager la couleur, la mélodie et le jeu des mots qui rythment le plaisir de la conversation de tous les jours même si, après tout, kaozioù nemed kaozioù na n’int, « les paroles ne sont jamais que des paroles ». Reflets d’une authentique philosophie de vie, ces expressions ramassées et scandées en quelques mots bien sentis nous apprennent qu’il y a toujours, à la faveur des situations les plus variées, les plus banales, encore quelque chose à découvrir de la complexité du monde. Ar paour pa binvidika , gant an diaoul a ya, « Quand il devient riche, le pauvre est emporté par le diable ». espace Steredenn 9 route du stade Plouédern

