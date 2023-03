Mois de la langue Bretonne – Rencontre avec l’artiste Exposition « Diskouez & Typographie » mairie de La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère L’exposition “Diskouez”, sous la signature de h-roderick, prenant pour fil conducteur les expressions et dictons de la langue bretonne, une série d’affiches qui permettra à tous, jeunes et moins jeunes, bretonnants ou non, de se réapproprier leur culture. Utilisant un code visuel convenu, trans-générationnel et transculturel, ces images fortes, fraîches et joyeuses fédèrent tout un chacun dans un même langage… Dans les paysages du Pays de Landerneau-Daoulas se côtoient des signes urbains, ruraux, maritimes, patrimoniaux et historiques. Le collectage permet de conserver cette partie éphémère de notre environnement visuel. Il est mis en avant de manière actuelle sous la forme d’une création de caractère typographique ancrée dans, et pour le territoire.

C’est le résultat du Safari Typographique fait par le collectif XYZ. Présence de l’artiste sur le marché de La Forest-Landerneau le samedi 25 mars. mairie de La Forest-Landerneau le bourg La Forest-Landerneau

