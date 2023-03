Mois de la langue Bretonne – Exposition « Mona cherche sa route » place de l’église Saint-Divy Saint-Divy Catégories d’Évènement: Finistère

Mois de la langue Bretonne – Exposition « Mona cherche sa route » place de l'église, 1 avril 2023, Saint-Divy

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-30 17:30:00

Finistère Saint-Divy Exposition « Mona cherche sa route » sur la toponymie pour enfants et adultes pendant tout le mois de mars. degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh +33 9 73 65 35 24 place de l’église mairie de Saint-Divy Saint-Divy

