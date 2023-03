Mois de la langue Bretonne – Conférence et apéro concert salle Anne Péron Hanvec Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Toponymie et noms de lieux, toute une poésie expliquée par Hervé Lossec

En français avec du breton dedans. Vente de livres avec Keit Vimp Bev. Apéro-concert à partir de 17h avec la quatuor Mari Glazioù (Grégoire Pluet, Anne-Cécile Poyard, Luc Danigo, Philippe Lamézec). salle Anne Péron rue du musée Hanvec

