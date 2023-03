Mois de la langue Bretonne – Concert Kat et Fred + Spectacle école bilingue salle multi activités Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Plouédern

Mois de la langue Bretonne – Concert Kat et Fred + Spectacle école bilingue salle multi activités, 18 mars 2023, Plouédern . Mois de la langue Bretonne – Concert Kat et Fred + Spectacle école bilingue rue des écoles salle multi activités Plouédern Finistère salle multi activités rue des écoles

2023-03-18 – 2023-03-18

salle multi activités rue des écoles

Plouédern

Finistère Dans le cadre du mois pour la langue Bretonne, chansons pour enfants en breton, gallois, anglais et français et spectacle de l’école bilingue de Plouédern. salle multi activités rue des écoles Plouédern

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouédern Autres Lieu Plouédern Adresse Plouédern Finistère salle multi activités rue des écoles Ville Plouédern Departement Finistère Lieu Ville salle multi activités rue des écoles Plouédern

Plouédern Plouédern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouedern /

Mois de la langue Bretonne – Concert Kat et Fred + Spectacle école bilingue salle multi activités 2023-03-18 was last modified: by Mois de la langue Bretonne – Concert Kat et Fred + Spectacle école bilingue salle multi activités Plouédern 18 mars 2023 finistère rue des écoles salle multi activités Plouédern Finistère salle multi activités Plouédern

Plouédern Finistère