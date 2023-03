Mois de la langue Bretonne – Concert Endro et Hekleo Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Plouédern

Mois de la langue Bretonne – Concert Endro et Hekleo, 19 mars 2023, Plouédern . Mois de la langue Bretonne – Concert Endro et Hekleo église de Plouedern Plouédern Finistère

2023-03-19 – 2023-03-19 Plouédern

Finistère Dans le cadre du mois pour la langue Bretonne, concert avec Endro et Hekleo. – Endro : Klervi Rouyer, harpiste, et Neven Le Pennec, guitariste ont formé le duo Endro. Ils proposent leurs propres compositions musicales. À travers les sonorités et les timbres de leurs deux instruments acoustiques et leur grande complicité, ils invitent le spectateur à un voyage musical traversant diverses ambiances sonores d’un univers sensible, chaleureux et pétillant.

– Hekleo : cette chorale de Landerneau propose breton aux différents airs. Plouédern

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouédern Autres Lieu Plouédern Adresse église de Plouedern Plouédern Finistère Ville Plouédern Departement Finistère Lieu Ville Plouédern

Plouédern Plouédern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouedern /

Mois de la langue Bretonne – Concert Endro et Hekleo 2023-03-19 was last modified: by Mois de la langue Bretonne – Concert Endro et Hekleo Plouédern 19 mars 2023 église de Plouedern Plouédern Finistère finistère Plouédern

Plouédern Finistère