Mois de la langue Bretonne – Club de lecture « Kevrin an diamant glas » Bibliothèque municipale, 1 mars 2023, Loperhet

Finistère Dans le cadre du mois de la langue Bretonne dans le pays de Landerneau-Daoulas, rencontre avec Laurence Lavrant autour de son livre « Kevrin an diamant glas ». Bibliothèque municipale 12 rue de l’église Loperhet

