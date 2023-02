Mois de la langue Bretonne – Atelier parents / enfants Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Plouédern

Mois de la langue Bretonne – Atelier parents / enfants, 18 mars 2023, Plouédern . Mois de la langue Bretonne – Atelier parents / enfants 49 rue de la Mairie Plouédern Finistère

2023-03-18 – 2023-03-18 Plouédern

Finistère Atelier parent/enfant avec Gwennan du Centre breton d’Art Populaire à la Bibliothèque : exploration sensorielle et musicale, au travers de la manipulation des instruments, d’objets sonores de la vie quotidienne ou encore d’objets insolites et découvertes de chansons, berceuses et comptines issues du répertoire traditionnel breton.

2 ateliers sont proposés : à 10h30 pour les 2/4 ans et 11h15 pour les 5/8 ans à la bibliothèque. Plouédern

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouédern Autres Lieu Plouédern Adresse 49 rue de la Mairie Plouédern Finistère Ville Plouédern lieuville Plouédern Departement Finistère

Plouédern Plouédern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouedern /

Mois de la langue Bretonne – Atelier parents / enfants 2023-03-18 was last modified: by Mois de la langue Bretonne – Atelier parents / enfants Plouédern 18 mars 2023 49 rue de la Mairie Plouédern Finistère finistère Plouédern

Plouédern Finistère