Mois de la jeunesse

2022-10-15 – 2022-10-31 EUR Rendez-vous incontournable pour la jeune génération, le "Mois de la jeunesse" se tiendra du 15 au 31 octobre à Biganos. De nombreuses animations seront proposées pour les jeunes: danse, art de la rue et du cirque, spectacle, sport urbain… +33 5 56 03 94 50 Mairie Biganos dernière mise à jour : 2022-04-22 par

